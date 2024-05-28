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АНАЛІТИКА

Латвія виділить ще 20 млн євро для дронової коаліції в Україні

 

Латвія планує у 2024 році інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро на підтримку України. Цю ж суму буде направлео для посилення латвійської армії дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише LSM.lv.

За його словами, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - сказав він.

Як пише видання, з слів Спурдса означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

Виділені 20 млн євро будуть направлені як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

"Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні", - розповів Спрудс.

Коаліція дронів

Низка країн повідомила про створення Коаліції дронів, яка направлена на закупівлю безпілотників Україні. Нещодавно у Латвії повідомили, що готуються відправити Україні першу партію безпілотників.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, Україна передає союзникам, які беруть участь у Коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.
Ключові теги: Латвія
 

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