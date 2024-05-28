Президент Фінляндії: Зробимо все, щоб Україна перемогла

Президент Фінляндії Александер Стубб із робочим візитом відвідав Естонію, де зокрема обговорив допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Глава держави висловив переконання, що уся політика безпеки має сфокусуватися на підтримці України. На його думку, Європа відстає в питанні допомоги Києву зброєю.

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", - пообіцяв Стубб.

На порядку денного візиту фінського лідера до Естонії були двосторонні відносини між країнами, безпека та оборона, а також енергетичні питання й критична інфраструктура.

Під час спільної пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом Стубб зазначив, що вони також обговорили гібридні атаки Росії, події в Грузії та важливість підтримки України.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія, можливо, випробовує країни-члени НАТО на своєму західному кордоні, де Москва посилила провокації щодо сусідніх країн-членів Альянсу.

Його коментарі пролунали після інциденту, коли російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни. Естонія чекає пояснень з цього приводу.

Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв на естонсько-російському кордоні на річці Нарва та вимагає негайно повернути їх на місце.

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.