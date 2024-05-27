МОУ: У «Резерв+» внесли дані понад 14 тисяч осіб за кордоном

Міністерство оборони України повідомило, що станом на понеділок, 27 травня, загалом понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном і підпадають під дію закону про мобілізацію, змогли скористуватися застосунком "Резерв+" для оновлення своїх даних. Згідно з оприлюдненою інформацією, через цей мобільний додаток свої дані оновили військовозобов'язані українці у 124 країнах.

Найактивніше оновлювали свої дані українці в Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великобританії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

А загалом уже понад 1,1 мільйона військовозобов'язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПах) і близько 38 тисяч через територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) в Україні, уточнили в оборонному відомстві.

За даними Євростату

, станом на кінець 2023 року в країнах ЄС було зареєстровано понад 4,3 мільйона біженців з України, з яких повнолітні чоловіки становили близько 21 відсотка.