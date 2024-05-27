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Німеччина й далі проти прикриття неба над Україною силами НАТО
16:42 27.05.2024 |
Німеччина продовжує виступати проти ідеї створення "оборонного щита" проти авіаударів Росії по Україні силами Північноатлантичного альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це на брифінгу заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.
Як пояснив Гебештрайт, застосування сил НАТО для захисту повітряного простору над Україною, з погляду Берліна, "було б залученням, прямим залученням у цей конфлікт".
"А цього ми не прагнемо", - додав він, нагадавши про аналогічну позицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Речник уряду Олафа Шольца також не захотів конкретно коментувати питання про те, чи надала Україна запевнення - і в якій формі, - що не буде атакувати цілі в Росії за допомогою озброєнь, що постачаються з Німеччини.
У німецькій опозиції натомість переконані, що західні держави мають забезпечити протиповітряну оборону над західними областями України.
У Міністерстві закордонних справ Польщі заявляли, що прохання України збивати російські ракети з території країн НАТО є питанням для обговорення.
Президент Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю Reuters наполіг, що держави НАТО могли б збивати російські ракети над Україною.
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