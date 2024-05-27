Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столтенберг запропонував структурувати допомогу Україні: деталі плану генсека
13:52 27.05.2024 |
НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування. Перші рішення можуть бути ухвалені вже на саміті Альянсу у Вашингтоні.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ на сесії Парламентської асамблеї НАТО.
"Я твердо переконаний, що нам потрібна твердіша інституційна структура для надання допомоги Україні, одноразова короткострокова добровільна допомога - це добре, але в довгій перспективі потрібна більш передбачувана, сильніша допомога Україні", - сказав він.
Зокрема, за його словами, він уже запропонував кілька ініціатив, які союзники зможуть схвалити у липні на саміті.
"Це велика роль НАТО у постачанні зброї та тренуванні солдатів та багаторічні фінансові зобов'язання (для допомоги Україні, - ред)", - констатував Столтенберг.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Саміт НАТО у Вашингтоні пройде з 9 по 11 липня в столиці США і буде присвячений 75-річчю Альянсу. Саміт був офіційно запропонований у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Він важливий для України, оскільки, як раніше зазначав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Захід має переконати главу Володимира Путіна в тому, що він готовий до довгострокового конфлікту з Росією та довгострокової підтримки України.
Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, який запланований на липень і відбудеться в США. Київ хоче отримати запрошення до Альянсу. Крім того, нещодавно Зеленський не виключив, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про передачу Україні семи систем Patriot.
Щодо питання вступу України до НАТО, то, як раніше зазначав Столтенберг, союзники навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні в липні по запрошенню країни до Альянсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав
|МОУ: У «Резерв+» внесли дані понад 14 тисяч осіб за кордоном
|Німеччина й далі проти прикриття неба над Україною силами НАТО
|Участь у Саміті миру підтвердили вже 90 держав - Зеленський
|Столтенберг запропонував структурувати допомогу Україні: деталі плану генсека
Бізнес
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+