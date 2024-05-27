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АНАЛІТИКА

Столтенберг запропонував структурувати допомогу Україні: деталі плану генсека

 

НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування. Перші рішення можуть бути ухвалені вже на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Я твердо переконаний, що нам потрібна твердіша інституційна структура для надання допомоги Україні, одноразова короткострокова добровільна допомога - це добре, але в довгій перспективі потрібна більш передбачувана, сильніша допомога Україні", - сказав він.

Зокрема, за його словами, він уже запропонував кілька ініціатив, які союзники зможуть схвалити у липні на саміті.

"Це велика роль НАТО у постачанні зброї та тренуванні солдатів та багаторічні фінансові зобов'язання (для допомоги Україні, - ред)", - констатував Столтенберг.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Саміт НАТО у Вашингтоні пройде з 9 по 11 липня в столиці США і буде присвячений 75-річчю Альянсу. Саміт був офіційно запропонований у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Він важливий для України, оскільки, як раніше зазначав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Захід має переконати главу Володимира Путіна в тому, що він готовий до довгострокового конфлікту з Росією та довгострокової підтримки України.

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, який запланований на липень і відбудеться в США. Київ хоче отримати запрошення до Альянсу. Крім того, нещодавно Зеленський не виключив, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про передачу Україні семи систем Patriot.

Щодо питання вступу України до НАТО, то, як раніше зазначав Столтенберг, союзники навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні в липні по запрошенню країни до Альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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