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Українські винищувачі отримали бомби GBU-39 — високоточні, потужні, недорогі
09:45 27.05.2024 |
Повітряні Сили України пристосували американські бомби GBU-39 для радянських винищувачів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела. Також у мережі з'явилося фото, на якому зображено бомби, закріплені під крилом літака, на одній написана дата 12 травня 2024 року.
Акаунт X Twitter MilitaryAviationInUa розповідає, що бомби поєднали з літаками МіГ-29 та Су-27. По бомби підвішені під крилом на двох тримачах, тобто один літак може нести 8 таких бомб. OSINTtechnical каже, що це одно з найбільш значних оновлень для українських літаків. бомби GBU-39 потужні, їх є велика кількість, вони коштують $36 000 - набагато менше, ніж ракети GMLRS чи Excalibur. Відео демонструє роботу та потужність цього боєприпасу.
Ефективність застосування керованої високоточної авіаційної бомби GBU-39 становить 90%. Вони стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби, а невеликий розмір ускладнює їхнє знешкодження. Бомба важить 130 кг, має 19 см у діаметрі та 1,8 м у довжину. За умови скидання з великої висоти бомба має дальність польоту до 110 км. Цьому сприяють крила, які розкладаються після запуску.
Вольфрамовий наконечник дозволяє бомбі пробивати бетон. Перед скиданням можна вибрати режим підриву у повітрі або затримки вибуху після влучання. Точність забезпечує інерційна система наведення або GPS. Бомби також частиною сумно відомого боєприпасу GLSDB для HIMARS, який навчилися «глушити» російська окупанти.
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