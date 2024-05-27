Макрон застеріг від послаблення допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її оборонному протистоянні з агресивною Росією. Відповідну заяву Макрон зробив у неділю, 26 травня, після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) у Берліні.

"Стояти сьогодні на боці миру означає надати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів", - сказав Макрон, цитує Reuters. "Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", - додав французький лідер.

Берлін і Париж готові до кінця допомагати Україні

Так само президент Франції запевнив, що Німеччина і Франція наголосять на своїй готовності і далі допомагати Україні під час засідання двосторонньої Ради оборони і безпеки, що має відбутися в вівторок. Під час цього заходу як Париж, так і Берлін підкреслять, що допомагатимуть Україні "до кінця" чинити опір російській агресії, зазначив Макрон.

Обидві провідні європейські держави мають намір зокрема і надалі "оснащувати, супроводжувати, тренувати і бути готовими до всіх сценаріїв, щоб побудувати міцний мир - мир, що зважає на міжнародне право", пояснив французький лідер.

Штайнмаєр також підкреслив, що допомога Україні не має припинятися.

Макрон наголошує на важливості розбудови франко-німецьких відносин

Водночас Макрон закликав до подальшої розбудови й поглиблення франко-німецьких зусиль. "Цей державний візит (...) відбувається у вирішальний момент для Європи", - сказав Макрон на тлі російської агресивної війни в Україні. "Ми повинні протистояти імперіалістичним амбіціям в Європі, поверненню насильства і сваволі, а також безпрецедентним викликам для нашого майбутнього", - сказав Макрон. "У певному сенсі це вимагає франко-німецького поштовху", - додав він.

Іншими загрозами й викликами, що так само потребують посилення франко-німецьких спільних зусиль, Макрон назвав проблеми у галузі захисту клімату та виклики через широке запровадження технологій на основі штучного інтелекту (ШІ).

Унікальний візит Макрона

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон розпочав 26 травня триденний державний візит до Німеччини. Це - перший візит глави французької держави до президента Німеччини за останні 24 роки.

Макрон разом зі Штайнмаєром, зокрема, візьме участь у святкуванні "Фестивалю демократії" в урядовому кварталі Берліна з нагоди 75-річчя Основного закону ФРН.