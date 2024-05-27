Швеція не проти ударів України по РФ шведською зброєю

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що Україна з метою оборони може здійснювати військові дії, спрямовані проти цілей на території Росії, пише видання Hallandsposten.

"Україна зазнає неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом військових дій, спрямованих на територію противника, за умови, що військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист", - написав міністр оборони Швеції Пол Йонсон у відповідь на запитання видання про те, чи дозволено Україні використовувати шведську зброю для нанесення ударів по об'єктах у РФ.

У публікації Hallandsposten зазначається, що "межі оборони України повинні встановлюватися міжнародним правом, а не добровільними обмеженнями союзників України, які коштують українцям життя. Уряд Швеції має відстоювати цю позицію стосовно інших західних країн не лише за зачиненими дверима, а й публічно".

Наголошується, що раніше деякі європейські союзники України, зокрема Велика Британія, заявили, що Україна може використовувати свою зброю без тих обмежень, які запровадили США.

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна написала у своєму телеграм-каналі: "Швеція дозволила використовувати її озброєння проти цілей на території Росії - Міноборони країни. Дякую. Важливий сигнал".