Шольц проти використання західної зброї для ударів по Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Шольц зазначив, що наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні.

Існують "чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють", сказав Шольц.

"Принаймні, це моя позиція", - додав він.

Метою його політики щодо України є "запобігання переростанню конфлікту у велику війну", додав Шольц, зазначивши, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона використовуватися на російській території.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.