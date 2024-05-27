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АНАЛІТИКА

Втрати росіян 8 до 1. Зеленський про наступ на Харківщині

Володимир Зеленський заявив, що російські втрати під час наступу в Харківській області склали 8 російських військових до 1 українського.

Про це президент України сказав в інтерв'ю журналістам із Центральної Азії.

"Дивіться. Їхній "прорив" у напрямку Харкова. Який був... скільки вже пройшло? Днів 20? Два тижні. Трохи більше. Жертви один до восьми. Один українець - вісім росіян. Військові жертви - один до восьми", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Путіну "абсолютно наплювати на людські життя", "начхати й на своїх людей, як на цивільних, так і на військових".

Він заявив, що Путін не відмиє руки від цього кровопролиття.

Російська сторона свої втрати не коментує.
Ключові теги: Росія
 

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