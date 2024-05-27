Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський
08:22 27.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
"Разом зі Швейцарією ми готуємо Саміт (миру - ІФ-У). 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже понад 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто справді допомагає миру", - заявив президент у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в неділю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
|Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща і країни Балтії готові ввести війська в Україну - Spiegel
|Для служби в армії звільнено вже 350 ув'язнених - Малюська
|Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу, - Стефанчук
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
|Українські винищувачі отримали бомби GBU-39 — високоточні, потужні, недорогі
|Макрон застеріг від послаблення допомоги Україні
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
Бізнес
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»