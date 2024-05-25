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На вагу золота. Українські дрони пошкодили важливу РЛС в Краснодарському краї, - ЗМІ
23:37 24.05.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Defense Express.
Зазначається, що вчора в мережі з'явилася інформація про можливу атаку дронів на РЛС росіян. А сьогодні з'явилися світлини, на яких справді видно пошкодження, які завдали дрони.
Видання вказує, що влучання припали зокрема в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цією РЛС.
Як РЛС пов'язана з Кримом
Журналісти вказують, що заявлена дальність цілей, які може "побачити" "Воронеж-ДМ", становить до 6 тисяч кілометрів. Тут може йтися про балістичні та крилаті ракети, а також нібито про "космічні об'єкти".
ЗМІ проаналізувало схему із зонами огляду і змогли переконатися, що уражена РЛС перекриває зону огляду частково над тимчасово окупованим Кримом.
При цьому її основним вектором огляду є Балкани та Середземномор'я як операційні зони НАТО, а також Азія, включно з Перською затокою.
Яких збитків могли зазнати росіяни
Видання нагадало, що в РФ заявляли про нібито близько 10 розміщених РЛС "Воронеж", які між собою відрізняються лише діапазонами робочих частот. Та, яку українським військам вдалося вразити, працювала в дециметровому діапазоні радіохвиль, і нібито була здатна вести одночасно до 500 повітряних цілей.
Також росіяни заявляли, що термін побудови такої РЛС міг становити близько 12-18 місяців, і на це могли б витратити близько 1,5 мільярда рублів.
"Однак тут треба дивитися не тільки на формальний показник витрат, а й на фактичний термін введення в експлуатацію - наприклад, уражена біля Армавіра "Воронеж-ДМ" формально була запущена ще 2009 року", - пишуть журналісти.
При цьому в 2017 році вона перебувала на "дослідно-бойовому чергуванні". Це означає, що Міноборони РФ вважало цю станцію "сирою".
Не перша атака на загоризонтні РЛС
У квітні повідомлялося, що українські розвідники атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Для атаки використовувалися дрони.
Метою спецоперації був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальність виявлення установки становить 3 тисячі км, висота виявлення - 100 км.
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