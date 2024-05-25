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АНАЛІТИКА

«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

23:26 24.05.2024 |

Політика

«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

 

Мілітарна ініціатива "Сталевий Фронт" бізнесмена Ріната Ахметова повідомила про серійне виробництво додаткових захисних сталевих екранів для танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Такі екрани створені спеціально для радянського Т-72, українського Т-64 та американського M1 Abrams. Після проведення тривалої та ретельної процедури тестування й випробування сталеві екрани почали безплатно постачатися ЗСУ. Наразі виготовлено й передано понад 25 додаткових систем захисту, з яких сім - для танків M1 Abrams.

«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

 

Сталеві екрани протидії FPV-дронам для танків - суто український продукт. Усі креслення захисних екранів виконувалися з урахуванням специфіки конструктивних особливостей кожного з видів танків, адже додаткові конструкції мають не лише захищати від зовнішніх загроз, а й водночас не обмежувати функціональність самої техніки, не ускладнювати її експлуатацію за умов боїв, не заважати бійцям. Загальна вага конструкції екрана становить до 430 кг.

"«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

 

Підприємства Сталевого Фронту Ріната Ахметова мають досвід створення додаткової броні для екіпажів бойових машин, захист танків - це ще один напрям. Спільно з військовими інженерами ми проаналізували типові для ураження FPV-дронами зони бойової техніки, вразливі місця, які потрібно захистити, та розробили конструкції додаткового захисту. Протидронові сталеві екрани допомагають не просто захистити дорогу техніку від ураження ворогом, а й бережуть життя українських військовослужбовців. А це з самого початку війни було одним із завдань Сталевого Фронту. Ми стоїмо пліч-о-пліч зі ЗСУ, щоб відстоювати своє право жити й працювати на вільній українській землі", - зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

 

У виробництві протидронових сталевих екранів одночасно залучено 10-12 фахівців на підприємстві. Виготовлення та монтаж екранів на один танк займає до 12 годин робочого часу.

Окрім виробництва сталевих екранів для танків, підприємства Метінвесту в межах Сталевого Фронту виготовляють і передають ЗСУ підземні бункери-"криївки», бронежилети, мінні трали, "ловці ланцетів" та інші види продукції. Також Сталевий Фронт активно залучений до будівництва фортифікаційних споруд для ЗСУ в Донецькій і Запорізькій областях.

Загалом від початку повномасштабної війни Рінат Ахметов та його підприємства спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям 9 млрд грн.

«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV
За матеріалами: РБК-Україна
 

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