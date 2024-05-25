Фінансові новини
- |
- 25.05.24
- |
- 02:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів
23:18 24.05.2024 |
Генеральний штаб провів обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації. Штат скоротять на 60%, частину військових відправлять до бойових частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгенія Острянського під час брифінгу.
Він зазначив, що у лютому-березні 2024 року у Генеральному штабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.
Як пояснив бригадний генерал, це включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Це своєю чергою дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.
Острянський додав, що плануються доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дасть змогу для ротації підрозділів, які вже тривалий час перебувають у зоні бойових дій.
"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - зазначив бригадний генерал.
Перестановки у ЗСУ
Нагадаємо, на початку 2024 року президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у командування Збройних сил. Так, було змінено головнокомандувача ЗСУ. Замість Валерія Залужного армію очолосив Олександр Сирський, а замість нього командувачем Сухопутних військ став Олександр Павлюк.
Також Зеленський змінив командувачів Сил спецоперацій, Сил підтримки ЗСУ тощо.
Нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що у ЗСУ планують створити десять нових бригад.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T
|Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації
|Великий скандал через «дрібну справу». Чому посварилися САП і НАБУ
|Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
|Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T
|На вагу золота. Українські дрони пошкодили важливу РЛС в Краснодарському краї, - ЗМІ
|«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV
|Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів
|Насіров вийшов під заставу в 55 млн грн
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11