Dragon Capital поскаржилась на тиск БЕБ щодо ТРЦ Victoria Gardens у Львові. Бюро заперечує

Бюро економічної безпеки розслідувало два кримінальних провадження, де фігурує угода з придбання інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали львівського ТРЦ Victoria Gardens. Про це компанія повідомила у п'ятницю, 24 травня.

Dragon Capital купила в турецького власника корпоративні права ТОВ "Фенікс-Капітал", якому належав ТРЦ Victoria Gardens, у березні 2018 року, а потім переоформила актив на ТОВ "Європоліс проперті холдінг". Тепер БЕБ перевіряє, чи були повністю сплачені податки під час операції між Фенікс-Капітал і Європоліс проперті холдінг.

Претензії виникли одразу у двох територіальних управлінь БЕБ - у Києві та Львові. Обидва кримінальні провадження, за інформацією Dragon Capital, були відкриті ще у 2017 році, тобто до того, як компанія стала власницею Victoria Gardens.

"Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес", - заявила компанія.

Dragon Capital також пояснила, що Victoria Gardens переоформили на ТОВ "Європоліс проперті холдінг" для додаткового юридичного захисту від спроб рейдерського захоплення, від якого були змушені відбиватися як попередній власник, так і новий.

За результатами продажу ТОВ "Фенікс-Капітал" сплатило у вересні 2018 року понад 80 млн грн податку на додану вартість.

Після цього Dragon Capital інвестувала 250 млн грн у реконструкцію та покращення Victoria Gardens.

ТОВ "Європоліс проперті холдінг" (поточний власник ТРЦ Victoria Gardens) почало сплачувати ПДВ з оренди з лютого 2021 року. Зараз це близько 9 млн грн на місяць.

За результатами 2023 року ТОВ вперше стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року - 12 млн грн.

Бюро економічної безпеки назвало заяву Dragon Capital маніпулятивною і такою, що не відповідає дійсності.

Справу київського управління БЕБ закрили ще в лютому 2024 року, а справу львівського управління у травні передали за підслідністю до Національної поліції, і зараз її також готують до закриття.

"Розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи", - йдеться в заяві.

Довідка

Victoria Gardens - один із найбільших торгово-розважальних комплексів на заході України, розташований у Львові на Кульпарківській вулиці. Його відкрили у 2016 році, а з березня 2018 року Victoria Gardens знаходиться під управлінням Dragon Capital Property Management. Загальна площа комплексу складає 99 144,9 кв. м, орендна - 49 825,5 кв. м.