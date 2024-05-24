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АНАЛІТИКА

В Аризоні перші українські пілоти завершили навчання на F-16

 

Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, повідомила речниця з ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico в четвер 23 травня.

За словами представниці ВПС, це є вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.

Зазначається, що пілоти проходили підготовку на 162-й базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, водночас не підтверджується кількість випускників або точна дата випуску "з міркувань їхньої безпеки".

Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Як повідомляло Міністерство оборони Нідерландів, десять українських військових пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16 у Нідерландах, зокрема, тренування передбачали складання та перевірку комплекту виживання для пілота.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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