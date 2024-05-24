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В Аризоні перші українські пілоти завершили навчання на F-16
08:52 24.05.2024 |
Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, повідомила речниця з ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico в четвер 23 травня.
За словами представниці ВПС, це є вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.
Зазначається, що пілоти проходили підготовку на 162-й базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, водночас не підтверджується кількість випускників або точна дата випуску "з міркувань їхньої безпеки".
Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
Як повідомляло Міністерство оборони Нідерландів, десять українських військових пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16 у Нідерландах, зокрема, тренування передбачали складання та перевірку комплекту виживання для пілота.
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