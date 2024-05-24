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Байден пропустить саміт миру через благодійний збір коштів у Голлівуді, - Bloomberg
08:47 24.05.2024 |
Президент США Джо Байден ймовірно пропустить український саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, ймовірно Байден відправиться на запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Він може відвідати його разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.
Україна спільно із Швейцарією проведе перший Глобальний саміт миру 15-16 червня. На ньому планують бути кілька лідерів G-7 планують, які прилетять туди після саміту в Італії. Однак ані Байден, ані віцепрезидент Камала Гарріс, за словами джерел видання, його не відвідають.
Як вказано у графіку Байдена, вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Там до нього також можуть приєднатись колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.
Це свідчить про те, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії та намагається подолати перевагу свого конкурента Дональда Трампа.
Саміт миру
Перший саміт миру відбудеться цього року у Швейцарії з 15 по 16 червня. Вже відомо, що у ньому візьмуть участь лідери та представники низки країн. Водночас Росія не була запрошена взяти участь у цьому заході.
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