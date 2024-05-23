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АНАЛІТИКА

Швеція купує у BAE Systems нову партію бойових машин піхоти CV90 для України

Швеція купує у BAE Systems нову партію бойових машин піхоти CV90 для України

 

Компанія BAE Systems отримала новий контракт на виробництво бойових машин піхоти CV90.

Інформацією поділилася пресслужба виробника. Нові бойові машини купує Швеція. До контракту входять БМП CV9035 MkIIIC з додатковим обладнанням для шведської армії. Крім цього, контракт також передбачає закупівлю нової партії CV90 для Збройних Сил України. Яку модифікацію отримає українська армія та коли почнуться поставки озброєння, наразі невідомо.

Для тих, хто не в курсі

CV90 - це шведська бойова машина піхоти, яку 1984 року розробила компанія Hägglunds (належить британській BAE Systems) на замовлення сухопутних військ Швеції. Виробництво машини почалося 1993 року. Відтоді було випущено близько 1170 БМП у різних модифікаціях. ЗСУ мають на озброєнні 50 таких бойових машин. Їх Україні передала Швеція.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Швеція
 

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