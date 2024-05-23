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Більшість європейців підтримують постачання зброї Україні
16:57 23.05.2024 |
Більшість європейців підтримують постачання зброї Україні, йдеться в результатах опитування "Євробарометр", опублікованих
у четвер, 23 травня. Так, за військову підтримку України виступають шестеро із десятьох громадян країн ЄС. Крім того, така ж кількість схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Втім, підтримка дещо знизилася - в опитуванні від 5 травня за військову підтримку України виступали 67 відсотків громадян країн ЄС.
За даними останнього опитування, поменшало і тих, хто схвалює надання Україні гуманітарної допомоги, - з 93 до 87 відсотків, а показник тих, хто радий вітати українців, які рятуються від війни в ЄС, зменшився із 88 до 83 відсотків.
Водночас семеро з десятьох європейців схвалюють фінансову підтримку, надану Україні, а також економічні санкції, накладені на РФ за війну. В опитуванні за 5 травня таких було восьмеро з десятьох.
Понад три чверті європейців (77 відсотків) виступають за спільну політику оборони і безпеки між країнами ЄС, а понад сім з десяти громадян ЄС (71 відсотків) погоджуються з тим, що ЄС повинен наростити виробництво військової техніки.
Саме дослідження громадської думки провели в 27 державах-членах у період з 3 до 28 квітня 2022 року. У ньому онлайн взяли участь понад 26 тисяч громадян ЄС.
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