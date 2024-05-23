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Нідерланди з партнерами закуплять для України додаткову допомогу на 175 млн євро
16:46 23.05.2024 |
Союзники, серед яких Нідерланди, придбають для України додаткове обладнання військового призначення вартістю 175 млн євро.
Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Міністерка зазначила, що Україні потрібно більше ресурсів для оборони від атак з повітря та для оборони у морі.
"Відтак Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) анонсував закупівлю матеріалів вартістю 175 млн євро, яку співфінансують Нідерланди", - вказала Оллонгрен.
International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, а до його виконавчого органу входять також Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.
На сторінках уряду Британії та Міноборони поки не публікували деталей щодо нової допомоги через цей механізм, анонсованої Оллонгрен.
Нагадаємо, у Швеції погодили програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько 7 млрд доларів протягом трьох років.
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні.
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