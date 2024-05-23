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Україна та Греція найближчим часом укладуть угоду про безпеку - Офіс президента
13:22 23.05.2024 |
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зустрівся зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Грецької Республіки в Україні Спиридоном Ламбрідісом, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Ігор Жовква подякував Греції за непохитну підтримку та значну всебічну допомогу нашій країні, зокрема оборонну, з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також наголосив, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів", - ідеться в повідомленні.
Він відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації окремих пунктів. Також обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.
Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої угоди про безпеку, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом.
Жовква також зазначив, що для України важлива підтримка з боку Греції на початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.
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