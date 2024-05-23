Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол при НАТО: У переговорах про Patriot для України є «певні просування»

 

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що у обговореннях про постачання Києву додаткових ЗРК Patriot є "певні просування".

Про це Галібаренко розповіла у інтерв'ю "Укрінформу".

Посол зазначила, що зараз триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot, але вона визнала, що це "є нелегким завданням".

"Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила Галібаренко.

Утім, як вона запевнила, попри складнощі є "певні просування".

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot. Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - зауважила посол.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив напередодні, що умовою надання Україні румунської системи Patriot є те, що це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони країни.

А посол України у США Оксана Маркарова сподівається на "сміливі рішення" від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Patriot.

Наразі серед держав НАТО тільки Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.
За матеріалами: Європейська правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес