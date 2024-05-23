Посол при НАТО: У переговорах про Patriot для України є «певні просування»

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що у обговореннях про постачання Києву додаткових ЗРК Patriot є "певні просування".

Про це Галібаренко розповіла у інтерв'ю "Укрінформу".

Посол зазначила, що зараз триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot, але вона визнала, що це "є нелегким завданням".

"Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила Галібаренко.

Утім, як вона запевнила, попри складнощі є "певні просування".

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot. Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - зауважила посол.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив напередодні, що умовою надання Україні румунської системи Patriot є те, що це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони країни.

А посол України у США Оксана Маркарова сподівається на "сміливі рішення" від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Patriot.

Наразі серед держав НАТО тільки Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.