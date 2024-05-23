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У Польщі ведуться розмови про можливість збиття російських ракет, рішень поки немає - МЗС
23:45 22.05.2024 |
У Польщі з технічної та юридичної точок зору розглядаються питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів країни, але жодних рішень з цього приводу не прийнято.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи слова Президента України Володимира Зеленського і глави МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.
"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- зазначив Вронський, додаючи, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.
Він повідомив, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.
Речник МЗС Польщі зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.
Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив Вронський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли б збивати російські ракети на території західної України, зокрема зі своїх літаків.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, що союзники Києва мають повне право збивати зі своєї території російські ракети, що пролітають над Україною.
Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич в коментарі агентству нещодавно заявив, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети, що летять у польському напрямку. Але для цього необхідними є політичні рішення на рівні НАТО й України і доступ союзників до повної інформації щодо ситуації у повітряному просторі України.
Упродовж останніх кількох місяців у Польщі багато разів піднімалася у повітря польська та союзницька військова авіація, зокрема дві пари польських та американських винищувачів F-16, які патрулювали повітряний простір східної Польщі у зв'язку з масованою ракетною атакою Росії території України.
29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни. Тоді у Польщі також піднімали у повітря дві пари винищувачів F-16.
У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Під час цієї атаки російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.
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