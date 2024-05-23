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В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
В Україні почали приймати перші рішення щодо мобілізації засуджених громадян. Двом чоловікам дозволили підписати контракт із Нацгвардією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Хмельницького міськрайонного суду.
Наголошується, що вчора Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань діючих у галузі установ Державної пенітенціарної служби України про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду щодо них.
У вівторок до суду надійшло два подання, обидва засуджені виявили бажання проходити військову службу за контрактом.
Засудженим дозволили служити у Нацгвардії
У суді пояснили, що добровольцями виявилися двоє молодих чоловіків, 2000 та 1981 років народження. Обох було засуджено за крадіжки у жовтні та листопаді 2022 і відповідно було засуджено до 4 років і 9 місяців і 5 років і 5 місяців позбавлення волі.
У тексті постанов йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров'я, пройшов професійно-психологічний добір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них обов'язків.
Ці клопотання суд задовольнив та зобов'язав ГУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно умовно-достроково звільнити чоловіків від відбуття покарання для проходження військової служби за контрактом. Також передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби.
До суду надійшло ще 50 заяв
Суд також ухвалив встановити над чоловіками адміністративний нагляд, який здійснюватимуть командири військової частини, де ті проходитимуть військову службу за контрактом.
"Серед обмежень - заборона перебувати за межами місця дислокації військової частини та виїжджати у особових справах без дозволу командира", - пояснили в суді.
Вже сьогодні Хмельницький міськрайонний суд проводитиме розгляд 50 подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.
Мобілізація засуджених в Україні
Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який дозволить засудженим достроково звільнитися від покарання для проходження військової служби.
Учора заступник міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що понад 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії.
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