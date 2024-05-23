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АНАЛІТИКА

Блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради - рішення погоджувальної ради

22:56 22.05.2024 |

Політика

 

Погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів Верховної Ради дійшла висновку, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради, повідомив голова законодавчого органу Руслан Стефанчук.

"На погоджувальній раді ми ухвалили одне дуже важливе рішення... Ми вирішили, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради", - сказав спікер на брифінгу в середу.

За його словами, погоджувальна рада категорично засудила будь-які дії, що перешкоджають виконанню функцій Верховної Ради, визначених Конституцією України, особливо в період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Визнаємо необхідність подальшої консолідації для ухвалення важливих рішень, необхідних для перемоги та відновлення України", - наголосив Стефанчук.

Він також заявив, що погоджувальна рада висловила прагнення підтримувати згуртованість і єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність українського парламенту.

За словами спікера, рішення погоджувальної ради підтримали представники всіх фракцій і груп, крім фракції "Європейська солідарність". Стефанчук також наголосив, що всі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, оскільки вони деструктивні для українського парламентаризму, "а отже - і для національної безпеки України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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