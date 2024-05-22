Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею
Експерти-мистецтвознавці визнали 112 картин із колекції Віктора Медведчука, заарештованої в межах кримінального провадження, такими, що мають історичну та культурну цінність, процедуру їх продажу зупинять, картини передадуть до Національного художнього музею для збереження, повідомляє пресслужба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як повідомляється на сайті АРМА в середу, "загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них - 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття". Зазначається, що висновок мистецтвознавців про історичну та культурну цінність картин є в розпорядженні АРМА.
"Під час наступного засідання конкурсної комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження", - зазначено в повідомленні АРМА.
Повідомляється також, що "твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України".
Зазначається, що ці картини раніше належали колаборанту Медведчуку і були заарештовані в межах кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА. 19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж з ініціативи Нацагентства з метою збереження культурної спадщини України до огляду картин було залучено експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
|Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
|АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею
|У Пентагоні відреагували на потребу України бити по Росії зброєю США
|Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії
Бізнес
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
|TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство