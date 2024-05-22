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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
В Україну прибула партія автомобілів, зібраних Лондоном у рамках програми утилізації
13:59 21.05.2024 |
В Україну на вихідних прибула колона з 20 автомобілів, переданих Лондоном у рамках програми утилізації автомобілів з наднизьким рівнем викидів (Ulez).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання зазначає, що Україні було передано понад 100 автомобілів, причому близько половини з них уже доставлено.
Британська українська допомога (BUAID), яка працює за цією схемою спільно з Transport for London (TfL), повідомила, що ще 13 автомобілів перебувають у дорозі до України, де їх використовуватимуть для медичних і гуманітарних цілей.
Україна відчуває брак транспортних засобів, особливо поблизу лінії фронту, де звичайні автомобілі та фургони використовуються для транспортування поранених з поля бою і медичних установ до лікарень.
Зона Ulez була розширена мером Лондона Садіком Ханом у серпні 2023 року і тепер охоплює всю столицю, що робить її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Люди, які їздять у цій зоні на автомобілі, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, мають платити 12,50 фунтів стерлінгів на день.
Програма ULEZ
ULEZ (Ultra Low Emission Zone) - це зона наднизького викиду шкідливих речовин, що була запроваджена в Лондоні 2020 року.
Метою програми є знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу міста, поліпшити якість повітря для мешканців і гостей Лондона, а також сприяти переходу на більш екологічний транспорт.
У березні цього року в рамках програми почали збирати автомобілі для їхньої передачі в Україну. При цьому транспортні засоби призначені для підтримки гуманітарних та медичних потреб країни.
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