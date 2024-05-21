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Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації
09:24 21.05.2024 |
Петро Порошенко привіз велику партію техніки у підрозділи протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки і тактичної авіації.
Військові отримали екскаватор для будівництва фортифікацій, 4 прально-душових комплекси, 2 мобільні їдальні, вантажівку DAF Leyland в комплектації пересувної автомобільної майстерні, а також шини і генератори.
«Ви не побачите обличчя цих хлопців та дівчат. Але я переконаний, що про них напишуть у підручниках історії та військової справи.
Повітряні Сили та радіотехнічна розвідка працюють злагоджено і оперативно. Тому вантаж, який ми їм привезли, створений, щоб заощадити час та збільшити ефективність виконання завдань», - написав Порошенко у соцмережах.
«Мобільні командні пункти, прально-душові комплекси та пересувні їдальні. ПАРМ, щоб ремонтувати техніку, а не гаяти час на ремонт в іншій області. Генератори, все ще дефіцитні шини для КрАЗ - важливі «дрібниці», - зазначає п'ятий Президент.
«Екскаватор, який забезпечуватиме будівництво для Повітряних Сил, «закопуватиме» техніку, облаштовуватиме позиції та берегтиме життя. Будівництво ліній оборони повинно набирати обертів, бо багато часу вже згаяно», - констатує Порошенко.
«Радий був побачитися. Бережіть себе!», - написав Петро Порошенко.
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