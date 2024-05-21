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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

09:24 21.05.2024 |

Політика

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

 

Петро Порошенко привіз велику партію техніки у підрозділи протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки і тактичної авіації.

Військові отримали екскаватор для будівництва фортифікацій, 4 прально-душових комплекси, 2 мобільні їдальні, вантажівку DAF Leyland в комплектації пересувної автомобільної майстерні, а також шини і генератори.


«Ви не побачите обличчя цих хлопців та дівчат. Але я переконаний, що про них напишуть у підручниках історії та військової справи. Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

 

Повітряні Сили та радіотехнічна розвідка працюють злагоджено і оперативно. Тому вантаж, який ми їм привезли, створений, щоб заощадити час та збільшити ефективність виконання завдань», - написав Порошенко у соцмережах.

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

 

«Мобільні командні пункти, прально-душові комплекси та пересувні їдальні. ПАРМ, щоб ремонтувати техніку, а не гаяти час на ремонт в іншій області. Генератори, все ще дефіцитні шини для КрАЗ - важливі «дрібниці», - зазначає п'ятий Президент.

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

 

«Екскаватор, який забезпечуватиме будівництво для Повітряних Сил, «закопуватиме» техніку, облаштовуватиме позиції та берегтиме життя. Будівництво ліній оборони повинно набирати обертів, бо багато часу вже згаяно», - констатує Порошенко.

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

 

«Радий був побачитися. Бережіть себе!», - написав Петро Порошенко.


Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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