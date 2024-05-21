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Німецька ініціатива з посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро
09:11 21.05.2024 |
Завдяки німецькій ініціативі, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати на ці цілі майже мільярд євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в МЗС Німеччини з нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок до Києва.
У МЗС Німеччини зазначили, що Бербок прибула до України у вирішальний момент: кілька днів тому РФ розпочала новий наступ на Харків. Мета поїздки міністра закордонних справ - запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зоні бойових дій, Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України і не припинять її підтримку.
"У цьому контексті слід також розглядати глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони, яку міністерка закордонних справ нещодавно запустила разом з міністром оборони Пісторіусом.
Наразі вже зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській протиповітряній обороні", - йдеться у повідомленні.
В МЗС зазначили, що робота в рамках ініціативи продовжується і додали, що ця ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що у нас врешті-решт закінчиться повітря, але у нас є сила духу.
Німеччина, разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу, твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - заявила Бербок.
Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.
Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.
У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 мільйонів доларів.
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