Міноборони затвердило нову політику про людський капітал у Силах оборони

Міністерство оборони України затвердило нову політику щодо залучення та утримання людського капіталу в Силах оборони, повідомляє пресслужба відомства.

"Міноборони затвердило нову політику щодо людського капіталу в Силах оборони! Документ спрямований на відповідність вимогам сумісності з НАТО і має кардинально змінити підхід держави до людини в Силах оборони", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що серед основних нововведень - людиноцентрична система управління персоналом і розвиток управлінської культури.

Також зазначається, що нова політика передбачатиме, зокрема, формування оборонної свідомості, реформу соціальної сфери та ветеранської політики, оновлену систему охорони здоров'я, а також якісні зміни грошового забезпечення.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова повідомила, що робота над формуванням нової політики розпочалася восени минулого року.

"Ми використали найкращий досвід західних партнерів, адаптуючи його під українські реалії. Над політикою працювали спеціалісти з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору. Щиро вдячна всім залученим до цієї важливої роботи. Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним", - цитує Калмикову пресслужба.