Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: НАБУ завершило розслідування проти Кауфмана і Костусєва

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування та оновили підозри у справі щодо заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 роках у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Наразі підозрюваними у справі є два бізнесмени - співорганізатори схеми, колишній міський голова Одеси та директор ТОВ, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, схему заволодіння майном аеропорту у 2011 році організували два одеських бізнесмени. Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

Тодішній міський голова Одеси забезпечив отримання згоди депутатів міськради для створення спільного підприємства, пообіцявши, що його приватні співвласники інвестуватимуть у розвиток аеропорту. Крім того, мер міста вчинив службове підроблення, дозволивши створити спільне товариство в обхід конкурсу.

При цьому що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об'єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов'язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу.

"Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, борг за яким наразі перевищує $28 млн, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі", - зазначають у НАБУ.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Справа про незаконне заволодіння аеропортом Одеси. Що відомо?

Як повідомлялося, у серпні 2023 року НАБУ повідомило про підозру бізнесменам Борису Кауфману і Алексу Боруховичу, директору приватної компанії, а також колишньому міському голові Одесі Олексію Костусєву та його ексзаступнику.

За даними слідства, вони входили до злочинної групи, яка у 2011 році незаконно заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходами від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Борису Кауфману у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави. Наприкінці жовтня суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у розмірі 155 млн грн. Після цього Кауфман вийшов із СІЗО.

Його бізнес-партнер і ще один підозрюваний у цій справі Олександр Борухович (раніше мав прізвище Грановський) залишався на волі - суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн.

Ще одного підозрюваного - колишнього мера Одеси у 2010-2013 роках Олексія Костусєва - Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук, а ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт.

При цьому виконувач обов'язків заступника міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Орловський, який також отримав підозру у цій справі, уклав угоду зі слідством та отримав 4 роки 6 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки та без конфіскації майна.