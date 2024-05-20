США скликали наступне засідання «Рамштайну» на 20 травня

У Міноборони США оголосили, що наступне - 22 за рахунком - засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 травня.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Віртуальне засідання формату "Рамштайн" з Пентагону проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Це буде 22 засідання Контактної групи з питань оборони України з моменту створення міжнародної групи в квітні 2022 року.

Засідання об'єднає міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн з усього світу, щоб продовження тісну координацію для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.

Нагадаємо, після 21-го засідання у форматі "Рамштайн", що відбулось 26 квітня, очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

На цьому засіданні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".