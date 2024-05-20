WSJ: Україна попросила США допомоги та дозволу для ударів по цілях в Росії

Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців і представників оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Це прохання з'явилося в той час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харкіщини.

За словами американських посадовців, запит України, який надійшов позаминулого тижня, "переглядається".

Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації Байдена, яка давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну, наголошує видання.

"Вони дійсно просили (США) про допомогу, щоб завдати удару по Росії... Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні ударів по росіянах", - сказав генерал Чарльз Браун-молодший журналістам, які подорожували з ним до Європи.

Речник Білого дому офіційно заявив, що поточна політика США не підтримує надання допомоги із визначенням цілей або використання американської зброї на території Росії. "Ми не заохочуємо і не підтримуємо атаки всередині Росії, що є нашою давньою політикою", - сказав речник.

Заборона США - і їхня відмова надавати розвідувальні дані, які Україна могла б використовувати для атак на цілі в Росії за допомогою власних безпілотників і систем озброєння - обмежила можливості Києва атакувати російські командні пункти і місця збору військ по російський бік кордону.

Росія перекидає сили і засоби на північний схід України з безпечної території поблизу, посилюючи атаки в Харківській області.

Під час візиту до Києва цього тижня Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання ЗМІ про те, чи розглядають США можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами.

"Ми не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну", - сказав він.

Раніше цього місяця глава МЗС Британії Девід Кемерон сказав, що Україна має право використовувати зброю, яку постачає Британія, проти цілей в Росії.