Фінансові новини
- |
- 20.05.24
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські військові знищили російський тральник «Ковровец»
08:05 20.05.2024 |
Українські захисники знищили ще один російський корабель. ЗСУ потопили морський тральник "Ковровец".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram та Генштаб ЗСУ.
"Військово-морськими Силами Збройних сил України знищено морський тральник Ковровець", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
ВМС зазначають, що це була операція Сил оборони, і підтверджують, що вдалося знищити морський тральник Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".
Що відомо про цей корабель
"Ковровец" - морський тральник проєкту 266М. Головне його завдання - проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання коридорів у мінних полях, участь у міннуванні тощо.
Цей корабель увійшов до складу радянського флоту у 1974 році, а до 1982 року називався "Курский комсомолец". З 1992 року був переймований на "Наводчик", а вже у 1999-го отримав поточну назву.
"Ковровец" брав участь в операціях в Атлантиці, Перській затоці, патрулював біля берегів Сирії. У 2016-2017 роках тральник включили до складу Середземноморського флоту РФ.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26 російських кораблів. Також ЗСУ вдалося знищити один підводний човен ворога.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток
ТОП-НОВИНИ
|Міністерство Оборони України запровадило електронну чергу до ТЦК, але поки не у всі
|Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
|ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив положення про центри рекрутингу ЗС України
|США скликали наступне засідання «Рамштайну» на 20 травня
|WSJ: Україна попросила США допомоги та дозволу для ударів по цілях в Росії
|Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
|ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
Бізнес
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США
|Google показав Project Astra — ШІ-асистента з голосовим та візуальним розпізнаванням