Литва надіслала Україні допомогу: дрони та генератори

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива, - Саміт миру", - заявив Зеленський на зустрічі з журналістами в четвер.