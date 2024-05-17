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Литва надіслала Україні допомогу: дрони та генератори
13:25 17.05.2024 |
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що Вільнюс відправив Києву партію військової та гуманітарної допомоги.
Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).
За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними товарами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.
"Солідарність в дії!" - резюмував у своєму дописі Кащюнас.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, присвячену, зокрема, військовій підтримці України.
У березні Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам, а у квітні - партії командно-штабних броньованих машин M577.
Раніше Литва оголосила, що надає 35 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.
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