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Пентагон: Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території
09:25 17.05.2024 |
У Пентагоні заявили, що не змінили своєї позиції стосовно застосування Україною зброї, яку надає США в рамках військової допомоги.
Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".
У речниці спитали, чи змінили США свій підхід, який полягає в тому, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, після початку російського наступу у Харківській області.
На це Сінгх відповіла, що позиція США залишилась незмінною.
"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", - зазначила представниця Пентагону.
Вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу "досить публічними".
Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.
"І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території", - додала вона.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, коментуючи питання застосування Україною зброї від США, заявив, що американська сторона, як і раніше, не авторизує використання американського озброєння для ударів по РФ. Утім, на відміну від попередніх заяв з Білого дому, він не виступив проти таких ударів у принципі.
Зазначимо, що на початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.
Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.
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