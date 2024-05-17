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АНАЛІТИКА

В Севастополі після вибухів заявили про «технологічне порушення» на підстанції

 

Проблеми зі світлом в тимчасово окупованому Севастополі в Криму після серії вибухів у ніч проти 17 травня місцеві енергетики пов'язують з порушенням роботи на підстанції у бухті Козача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Севастопольенерго".

В заяві компанії вказується, що часткове вимкнення енергоживлення в місті торкнулося кількох вулиць в різних районах.

Пояснюють це тим, що цієї ночі "сталося технологічне порушення на підстанції у бухті Козача".

"Оперативно-виїзна бригада направлена на ліквідацію технологічного порушення", - додають в "Севастопольенерго".

Нічні вибухи в Криму та проблеми зі світлом

У ніч проти 17 травня в тимчасово окупованих Севастополі та Балаклаві було чути вибухи. За словами Севастопольського гауляйтера Михайла Развозжаєва, тривала робота ППО через атаку дронів.

За словами окупаційного "чиновника", для збиття безпілотників використовувалася, зокрема, стрілецьке озброєння. Із цим була пов'язана стрілянина, яку чули жителі Севастополя та Балаклави.

Також після серії вибухів стало відомо про часткове знеструмлення у цих містах. Окупанти кажуть, що причина - падіння уламків БПЛА на підстанцію "Севастополь".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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