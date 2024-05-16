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Новий уряд Нідерландів з ультраправим Вілдерсом обіцяє надалі підтримувати Україну
13:31 16.05.2024 |
Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Вілдерс, чия політсила здобула перемогу на парламентських виборах, нещодавно написав, що "поки PVV бореться за Нідерланди, мільярди летять за кордон", маючи на увазі квітневе рішення Гааги виділити допомогу Україні на суму в один мільярд євро.
У своєму урядовому плані, опублікованому в четвер, також йдеться, що коаліція зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.
Крім того, чотирипартійна коаліція заявляє, що прагнутиме до "найсуворішого в історії режиму притулку" з посиленням прикордонного контролю та більш суворих правил для шукачів притулку, які прибувають до Нідерландів.
"Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії", - йдеться в коаліційному плані.
За словами Вілдерса, це зробить Нідерланди менш привабливими для шукачів притулку, а "люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці".
Цим рішенням Нідерланди можуть приєднатися до Угорщини та Польщі, які також кидають виклик міграційній політиці ЄС, зазначає AP.
Ці плани, ймовірно, зустрінуть опір з боку Брюсселя, оскільки країни ЄС вже погодили історичний пакт європейської системи притулку та міграції, а питання виходу з нього зазвичай обговорюються на етапі переговорів.
Урядова коаліція у Нідерландах заявила, що вона також намагатиметься обмежити вільне пересування для людей з країн, які приєднаються до ЄС у майбутньому.
Асоціація технологічної промисловості FME, що представляє фірми, зокрема гіганта напівпровідникової промисловості ASML, заявила, що стурбована тим, що такі заходи ускладнять для технологічних компаній наймання необхідних працівників.
Напередодні чотири нідерландські партії, зокрема й ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію після парламентських виборів, 15 травня домовились про формування уряду.
Наразі нічого не відомо про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра та лідера коаліції. Вілдерс сказав журналістам, що сторони обговорювали це питання, але продовжать дискусії "на більш пізньому етапі".
Коаліційні переговори досягли більшого прогресу відтоді, як лідер Партії свободи дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.
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