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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін повторив заклик до "політичного вирішення" війни РФ проти України

 

Китай підтримує ідею про "політичне завершення" війни Росії проти України. При цьому Пекін підтримує суверенітет України.

Відповідну заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Paper.

Сі Цзіньпін повторив, що Китай продовжуватиме підтримувати позицію нейтралітету у своїй зовнішній політиці. Як цитують китайські ЗМІ, і Сі Цзіньпін, і Путін погодилися, що правильним напрямком розв'язання "української кризи" є політичний шлях.

Китайський лідер вважає, що "політичне вирішення" конфлікту включає дотримання принципів Статуту ООН, тобто повагу до суверенітету та територіальної цілісності.

За його словами, Китай сподівається, що Європа незабаром повернеться до миру та відіграватиме конструктивну роль.

Ставлення Китаю до війни

Китай дотримується так званої позиції нейтралітету у війні РФ проти України. Хоча китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення, які можуть використовуватися для виробництва озброєння.

США закликають Китай припинити підтримувати Росію. Зокрема, Держдеп заявив про можливість розширення санкцій, якщо Пекін надасть зброю Москві.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін після своєї так званої "інавгурації" поїхав до Китаю. Він зустрівся з лідером Китаю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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