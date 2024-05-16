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Президент Португалії пояснив ситуацію із візитом Зеленського
08:40 16.05.2024 |
Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловив стурбованість ескалацією ситуацією в Україні, а також пояснив ситуацію зі скасованим візитом Володимира Зеленського.
Його заяву наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
За словами португальського лідера, візит Зеленського до Португалії остаточно не був підтверджений.
"Ми не можемо говорити про скасування, тому що візит так і не був підтверджений, це була ініціатива за участю кількох країн, яка, очевидно, вивчалася, але остаточно не була підтверджена", - сказав де Соуза.
Він зазначив, що говорити про підтвердження візиту українського президента не було можливим через безпекові умови, оскільки Україна перебуває у стані війни.
У вівторок міністр оборони Португалії Нуну Мелу підтвердив, що візит президента України до Португалії готується, але не уточнив, коли і з якою програмою.
Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема, для зустрічі з очільником уряду Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку.
Однак 15 травня ЗМІ повідомили, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії та до Португалії через складну ситуацію на фронті.
Згодом в ОП підтвердили, що Зеленський відклав усі міжнародні заходи через ситуацію на фронті.
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