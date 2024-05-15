Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи РФ для відновлення України

 

У середу, 15 травня, парламент Естонії проголосував за законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.

Документ підтримали переважною більшістю голосів.

"Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом", - написав Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії додав, що ця ініціатива ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5771
  0,1028
 0,26
EUR
 1
 42,8501
  0,0196
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес