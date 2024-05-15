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Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи РФ для відновлення України
17:46 15.05.2024 |
У середу, 15 травня, парламент Естонії проголосував за законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.
Документ підтримали переважною більшістю голосів.
"Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом", - написав Цахкна.
Міністр закордонних справ Естонії додав, що ця ініціатива ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.
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