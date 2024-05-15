Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Сталевий фронт» Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок

16:49 15.05.2024 |

Політика

«Сталевий фронт» Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок

 

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова сертифікувала та поставила військовим вже 500 сталевих "криївок", які використовуються на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

Сталевими криївками називають виріб компанії Метінвест - капсули із хвилястої сталі, які можуть слугувати укриттям чи польовим житлом для військових. Вони були офіційно узгоджені з Міністерством оборони України.

"Ми вже офіційно сертифікували, кодифікували й поставили на озброєння наші "криївки". Тобто це вже затверджений Міністерством оборони та інженерними військами виріб, що використовується для зведення фортифікацій", - розказав представник ініціативи, операційний директор групи "Метінвест", Олександр Мироненко.

У 2022 почали у рамках ініціативи виробляти найпростіші конструкції, які б швидко вистановлювалися без додаткової техніки і захищали солдат від артобстрілів. Утім згодом військові почали потребувати різних варіацій укриттів, пристосованих під різні потреби.

"Зараз ми маємо дуже багато модифікацій укриттів. Залежно від потреб військових "криївка" може бути розміром 2х12 метрів і використовуватися як польовий штаб. Набір із 5-6 індивідуально обладнаних "криївок" - це командний пункт. Стандартний бункер містить 8 місць для відпочинку військових", - додав Мироненко.

«Сталевий фронт» Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок

 

Ініціатива також розробила спеціальні укриття для спостережних позицій. Ці невеликі "криївки", розміром 2х3 метри, вже використовуються на Донецькому напрямку для екіпажів дронів. Вони оснащені двома льохами, столом та зручним робочим місцем, що дозволяє військовим безпечно працювати під час артилерійського обстрілу.

За словами Мироненка, військові задоволені новими укриттями.

"У них завжди є деякі побажання, що змінити в обладнанні бункерів. Ми вже майже 500 одиниць відвезли на лінію фронту, й на них є постійний запит. Я вважаю, що це найкраща відповідь на запитання, адже ці вироби мають попит і потрібні зараз нашим хлопцям і дівчатам", - підсумував він.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об'єднує допомогу захисникам України.

Від початку повтомасштабного вторгнення РФ в Україну допомога Ріната Ахметова військовим і мирним укранцям становить 8 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5771
  0,1028
 0,26
EUR
 1
 42,8501
  0,0196
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес