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ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії, пов'язаної з «Ростехом»
13:59 15.05.2024 |
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
"Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що АТ "Ільюшин Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
АТ "ІФК" у складі "Ростех" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.
"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е", - йдеться в повідомленні.
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