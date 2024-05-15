Австралія передасть катери Sentinel 830R Україні

Уряд Австралії обрав катери Sentinel 830R RHIB для передачі українським Силам оборони в рамках військової допомоги.

Про це повідомила пресслужба компанії на своєму сайті.

В рамках квітневого пакету військової допомоги у розмірі 100 млн доларів уряд Австралії оголосив закупівлю катерів Sentinel 830R військового класу.

Sentinel 830R - це катери RHIB, тобто надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats. Вони підходять для виконання завдань як у річкових водоймах, так і в морських акваторіях.

«830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це потрібно українським силам», - заявив Джордж Макгуайр, генеральний директор Sentinel Boats.

Наразі кількість запланованих до передачі бортів невідома, однак вони мають стати частиною 20-мільйонної складової пакету військової допомоги.

Замовлені для Украни човни будуть доставлені найближчими місяцями разом з іншими пакетами підтримки, обіцяними урядом Австралії.

Квітневий транш військової допомоги від Австралії

Окрім катерів пакет військової допомоги від Австралії включатиме замовлення великої кількості ПЗРК на суму 50 мільйонів.

Додатково, уряд Австралії передасть зі свого складу невідомі авіаційні боєприпаси класу «повітря-земля». Можливо це будуть авіаційні бомби, або ж інше ракетно-бомбове озброєння.

Інші 30 мільйонів зі 100-мільйонного пакету буде спрямовано на безпілотники в межах «коаліції дронів». Частина цих коштів, зокрема, буде призначена для фінансування замовлень в українських виробників БпЛА.