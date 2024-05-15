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Безпілотники ГУР атакували паливну базу в Ростовській області
10:18 15.05.2024 |
Уранці 15 травня два безпілотники атакували паливну базу в Пролетарському районі Ростовської області РФ.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на губернатора області Васілій Голубєв.
"Сталося два вибухи, займання палива це не викликало. Постраждалих немає", - зазначив він.
Водночас він не уточнив, про який саме паливний об'єкт йдеться.
За даними УП, за атакою стояло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", - повідомив співрозмовник видання в ГУР.
Як повідомлялося, найбільший завод "Газпрому" частково зупинив виробництво після атаки українських дронів.
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