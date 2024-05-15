ЗМІ: Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на п'ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє EFE з посиланням на джерела в королівському палаці, інформує "Європейська правда".

Іспанська сторона не пояснила причин скасування візиту, який мав стати першим для Зеленського, і в рамках якого він також мав зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди.

За даними дипломатичних джерел, поїздка українського президента, яка також мала включати Португалію, була скасована через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Перед цим газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.