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ЗМІ: Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті
10:05 15.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на п'ятницю, 17 травня.
Про це повідомляє EFE з посиланням на джерела в королівському палаці, інформує "Європейська правда".
Іспанська сторона не пояснила причин скасування візиту, який мав стати першим для Зеленського, і в рамках якого він також мав зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди.
За даними дипломатичних джерел, поїздка українського президента, яка також мала включати Португалію, була скасована через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.
Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.
Перед цим газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.
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