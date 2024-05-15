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Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом і закликав допомагати Україні зброєю
09:10 15.05.2024 |
Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Іспанії на засіданні 14 травня переважною більшістю голосів підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час голосування за ухвалення резолюції висловились 29 членів парламентського комітету, проти проголосували чотири і ще один - утримався.
У резолюції, представленій депутатом від ультраправої партії Vox, професором Карлосом Флоресом, описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.
Там також перелічені парламенти країн, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій і "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".
Голодомор - штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
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