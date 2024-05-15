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АНАЛІТИКА

Швеція може розглянути відправку військ до України, але за однієї умови, - голова Міноборони

 

Швеція допускає розгляд відправлення військ в Україну, якщо така пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.

Він нагадав, що країни, які зібралися на початку року на саміті в Парижі, не мали єдиної позиції щодо питання відправлення військ в Україну.

"Тут і зараз немає конкретної пропозиції. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, ідея відправлення західних військ в Україну почала активно обговорюватись після того, як про це заговорив президент Франції Еммануель Макрон. Він уже неодноразово наголошував, що таку можливість відкидати не варто.

При цьому президент уточнював, що відправлення військ можливе у разі повторного наступу росіян на Київ чи Одесу.

Учора, 13 травня, радник президента з національної безпеки Естонії Мадіс Ролл заявив, що можливість відправки військ до України обговорюється всередині Естонії.

Але незабаром міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначав, що жодної конкретики щодо цього питання в обговореннях уряду не було.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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