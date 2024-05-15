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АНАЛІТИКА

Україна та Люксембург розпочали переговори щодо безпекової угоди

 

Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення угоди щодо співробітництва у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі українського президента.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника ОП Ігор Жовква.

"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді", - наголосив Жовква.

Сторони ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки. Вже за результатами першого раунду вони відзначили суттєвий прогрес на шляху до підписання документа, повідомили в ОП.

Про початок роботи над документом домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.
 

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