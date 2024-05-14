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Ідея направити війська в Україну не набула жодного розвитку, - міністр оборони Естонії
18:07 14.05.2024 |
Ідея відправлення військових західних країн в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського союзу.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ERR.
За його словами, в уряді Естонії не було жодного конкретного обговорення такої можливості.
"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що в даний час серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - сказав Певкур.
Американське видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України.
"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense - ред.), можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії безперечно немає такої ініціативи, і Естонія безумовно не збирається щось робити поодинці", - додав глава. естонського військового відомства.
За словами Певкура, на даний момент пріоритетом є відправка боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах.
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